Ubil deset ljudi, odpeljali so ga v spodnjicah

Streljanje v trgovini King Soopers v mestu Boulder. FOTO: Kevin Mohatt, Reuters

Ubiti policist Eric Talley. FOTO: Boulder Police Department, Via Reuters

Oboroženi moški je v ponedeljek v Koloradu v samopostrežni trgovini verige King Soopers v mestu Boulder, 40 kilometrov severozahodno od Denverja, ustrelil deset ljudi, med njimi tudi policista, ki je prvi prišel na prizorišče streljanja. Osumljenca so po dogodku aretirali ter poškodovanega in v spodnjicah odpeljali.Imena napadalca niso objavili, prav tako tudi ne identitete preostalih devetih žrtev. Motiv za strelski napad še ni znan. Znano je, da je na kraju zločina umrl 51-letni policist, ki je prvi posredoval. Preiskavo dogajanja v trgovini King Soopers opravlja več policijskih agencij.Napad se je začel ob 14.30 po tamkajšnjem času, ko je osumljenec vstopil v trgovino in začel streljati. Policija je približno 20 minut kasneje na twitterju objavila novico o streljanju, približno dve uri kasneje pa je ljudi ponovno opozorila, naj se ne približujejo območju.Kolorado je ena od zveznih držav ZDA, kjer je orožje razširjeno. Guverner Koloradaje tvitnil, da ima strto srce, ko spremlja dogajanje v Boulderju.Strelski napad v Koloradu je že sedmi množični strelski pokol v ZDA letos. Nazadnje je 21-letnik na območju Atlante 16. marca v treh masažnih salonih ustrelil osem ljudi.