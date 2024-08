Trije najstniki v Avstriji osumljeni ekstremizma

Trije najstniki, stari 19, 17 in 16 let, so v Avstriji osumljeni ekstremizma, je danes sporočila policija in pojasnila, da naj bi trojica na družbenih omrežjih, zlasti na Instagramu in Tiktoku, delila videoposnetke, povezane s skrajno skupino Islamska država. Ti naj bi med drugim vsebovali poziv h kaznovanju nevernikov.

Trojico preiskujejo zaradi suma članstva v teroristični organizaciji. Pri vseh je policija opravila hišne preiskave. 19-letnice, sicer ruske državljanke, niso našli, saj naj bi bila na počitnicah v Čečeniji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

16-letniku je medtem policija zasegla telefon, 17-letniku pa poleg telefona tudi nož in bokser. Oba sta sicer avstrijska državljana in naj bi se spreobrnila v islam.

