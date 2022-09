Tragični konec 21-letne vplivnice: Šlo je za nepredvideno situacijo

Skoki s padalom so bili nova strast 21-letne Tanye Pardazi iz Kanade, a je med prostim padom prišlo do tragedije, poroča CNN. Tanya je namreč prepozno odprla padalo in tragedija je bila neizbežna. V podjetju, ki organizira skoke, so dodali, da je šlo za nepredvideno situacijo. Na kraj nesreče so nemudoma prispeli policisti in reševalci, a ji žal niso mogli pomagati.

Tanya, sicer študentka filozofije na Univerzi v Torontu, je na tiktoku redno objavljala videoposnetke, sledilo pa ji je okoli 100.000 ljudi. Leta 2017 se je potegovala tudi za miss Kanade in se uvrstila v polfinale.