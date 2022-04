Mama z nožem ubila otroka in še sebe

V ponedeljek opoldne je v hiši v hrvaški Donji Bistri 38-letnik našel mrtvo 30-letno ženo in njunega petletnega otroka. Po prvih preiskavah policije obstajajo utemeljeni sumi, da gre za za umor in samomor, poroča Index. Ženska je domnevno med 9.30 in 11.00 najprej z nožem ubila otroka in z istim nožem še sebe.

Družina, ki se je v Donjo Bistro preselila nedavno, naj bi se znašla v hudi finančni stiski. V lokalnem centru za socialno delo so potrdili, da je zoper družino potekal postopek, povezan s socialno stisko.