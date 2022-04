To so posledice grozljive nesreče, v kateri je umrlo pet ljudi (FOTO)

V železniški nesreči v Mindszentu na jugu Madžarske je danes zjutraj umrlo pet ljudi, več kot 10 pa je poškodovanih. Nesreča se je zgodila, ko je kombi zapeljal na tire, vanj pa je trčil vlak, ki se je nato iztiril 60 metrov od kraja trka. Pet od sedmih potnikov v kombiju je umrlo na kraju nesreče, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Posledice strašne prometne nesreče FOTO: Police.hu Via Reuters

Vse žrtve so bile potniki v kombiju, ki je delavce peljal na delo. Po podatkih državnega železniškega podjetja MAV je bilo na vlaku 22 potnikov, od katerih sta dva utrpela hude poškodbe, osem pa lažje. Kombi je zapeljal na tire pred vlak, ko je svetila na semaforju rdeča luč.

Policija je zaprla cesto, da bi pomagala pri preiskavi in reševanju, na kraj nesreče pa je bil poslan helikopter nujne medicinske pomoči. Posredovali so tudi gasilci in operativna služba za obvladovanje nesreč.