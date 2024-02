To so nove podrobnosti peklenskega načrta za ugrabitev Maddie (FOTO in VIDEO)

Načrt za ugrabitev Madeleine McCann iz stanovanja njenih staršev na Portugalskem je bil skovan teden dni pred izginotjem deklice maja 2007. Britanec Ken Ralphs je povedal, kako je Nemec Christian Brueckner, ki je zdaj osumljen njene ugrabitve, poskušal pridobiti skupnega prijatelja, da bi mu pomagal najti otroka, ki bi ga prodal paru brez otrok. Pojasnil je, da je Brueckner zalezoval bogato družino v portugalskem letovišču Praia da Luz, kjer je izginila Maddie.

Madeleine McCann oziroma Maddie, je izginila 3. maja 2007 iz apartmaja v Praia da Luz na Portugalskem. FOTO: Reuters

»Nekega večera sva sedela okoli ognja in spila nekaj piv, ko je zjutraj moj prijatelj začel jokati. Vprašal sem ga, kaj se mu je zgodilo, in po nekaj draženja je popustil in priznal, da je bil vpleten v načrt z Christianom Bruecknerjem, da ugrabi otrokav Praia da Luz,« je dejal.

Ralphs, nekdanji politični aktivist, je povedal, da so on, Brueckner in še en moški živeli nomadsko življenje v divjini jugozahodne Portugalske. V intervjuju za Sky News je Ralphs novinarja odpeljal do kraja, kjer so se zbrali. »Pred 17 leti sta živela tukaj. Christian je vedel, da je moški brez denarja in je želel potovati, a ni imel denarja,« je dejal in dodal, da mu je rekel, naj se tega načrta izogiba.

Takoj, ko je izvedel za ugrabitev je odšel na policijo

»Ugrabitev in odkupnina, rekel sem mu, da je smešno, a je rekel, da ni tako. Christian je že imel kupca za otroka, par iz Nemčije, ki ni mogel imeti otrok,« je povedal Ralphs, ki se je nato vrnil v Veliko Britanijo, nato pa izvedel novico o izginotju deklice. Dodal je, da je v nekaj urah po objavi informacije odšel na najbližjo policijsko postajo in povedal vse, kar ve.

Kate in Gerry McCann. FOTO: Andrew Winning Reuters

»Dal sem jim tudi zemljevid kraja v portugalski divjini, kjer smo se zbirali, in jim rekel, naj ga takoj pošljejo tamkajšnji policiji,« je povedal za britansko televizijo. Po vrnitvi na Portugalsko se je javil tamkajšnji policiji in ji ponovil svoje ugotovitve, a ti o vsem niso vedeli ničesar. »Policija mi je rekla, naj grem domov, da me bodo kontaktirali, če bo treba. A do danes me nihče ni iskal,« pravi Ralphs. Kasneje so ga zaslišali in njegovo izjavo poslali nemškim tožilcem, ki zdaj preiskujejo Maddiejino izginotje.