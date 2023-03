Je ta pogrešana ženska Madeleine McCann? Predala je DNK v analizo

Poljakinja Julia Wendell, ki misli, da bi lahko bila pogrešana Madeleine McCann, naj bi poslala tri vzorce DNK v forenzično analizo in genetski test, ki bo pokazal, ali so njeni starši pravi. S tem naj bi dokazala, da je prav ona izginula Madeleine McCann, piše Daily Star.

Julia Wendell, 21, trenutno živi v Kaliforniji v ZDA, potem ko je domovino zapustila zaradi groženj s smrtjo. Na Instagramu je postala viralna, potem ko je delila domnevne »dokaze«, ki naj bi potrjevali, da je ona Madeleine, dekle iz Leicestershira, ki je izginila med družinskimi počitnicami na Portugalskem leta 2007.

Julijine trditve preiskuje zasebna detektivka in jasnovidka dr. Fia Johansson, ki z njo živi v varni hiši v Kaliforniji.

Poljakinja trdi, da je Maddie. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

V pogovoru za RadarOnline je Johanssonova dejala, da je Julia predložila tri vzorce DNK na forenzično analizo, pa tudi genetski test za določitev starševstva. »Če bodo rezultati pokazali, da je Britanka oz. da prihaja z britanskega območja, bomo nadaljevali preiskavo Madeleine McCann in se pogovorili z detektivi na Portugalskem,« je dejala.

Julijina družina na Poljskem je njene trditve zanikala. Po besedah ​​dr. Johanssonove sta njena mama in oče prav tako blokirala Julijino številko in nočeta opraviti testa DNK.

Zasebna detektivka in njena ekipa so bili v Wroclawu, mestu, kjer naj bi Julia odraščala, a menda niso našli Julijinih bolnišničnih kartotek za prvih pet let njenega življenja. Julia je trdila, da se svojega otroštva ne spominja veliko in da je starši ter bratje in sestre nikoli niso obravnavali kot del družine.

Povedala je tudi, da jo je nadlegoval nemški pedofil, ki je bil podoben nekdanjemu osumljencu Madeleininega izginotja. V hiši starejšega sorodnika naj bi našla družinsko fotografijo tega moškega.

Britanka Madeleine McCann je pogrešana že več kot 15 let. Takrat štiriletna deklica je izginila iz počitniškega apartmaja na Portugalskem, kjer je dopustovala s svojo družino. Kljub dolgoletnemu iskanju in številnim preiskavam njenega trupla nikoli niso našli, zato marsikdo meni, da bi lahko bila živa.