13-letnik na poti s treninga, ko ga je mrtvo pijan ubil in pobegnil

Hrvaška policija je razkrila podrobnosti hude prometne nesreče, v kateri je v petek pozno zvečer pri Okučanih umrl 13-letnik. Voznik je dečka z avtom ubil in pobegnil, a so ga policisti kmalu prijeli. Z ogledom so ugotovili, da je 50-letnik vozil avtomobil pod vplivom 2,45 promila alkohola. Pred njim so v isti smeri ob desnem robu vozišča s kolesi vozili trije fantje, stari 13, 15 in 14 let.

Zadel fanta in pobegnil

»Do prometne nesreče je prišlo, ko je 50-letnik s prednjim delom osebnega avtomobila trčil v zadnji del kolesa, ki ga je vozil 13-letnik, nato pa je padel po vozišču,« so sporočili s policije. Potem ko je trčil v fanta, je moški s kraja pobegnil. Policisti so ga kmalu prijeli na kraju bivanja.

Otrok se je vračal s treninga

Po neuradnih informacijah je bil pokojni fant član nogometnega kluba in se je s prijatelji vračal domov s treninga, navaja 24 sata.