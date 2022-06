Tino in Harolda okrutno pokončali, Holly po 42 letih našli živo

Stara je bila le nekaj mesecev, ko jo je doletela okrutna usoda. Njene starše so umorili, njo pa očitno ugrabili. Točne okoliščine dogajanja leta 1980 v okolici teksaškega Houstona še niso znane, vsekakor pa je čudežno spoznanje, da je Holly Marie Clause živa.

Zakonca sta bila stara komaj 17 in 21 let. FOTOGRAFIJI: Twitter

Danes stara 42 let ima svojo družino, vsa leta pa se ji še sanjalo ni, kakšen je bil njen začetek življenja. Še zdaj točno ne ve, kaj je vplivalo na njeno usodo, za zdaj pa ji ne more pomagati niti policija, ki še vedno preiskuje nenavaden primer. Znano je le, da sta komaj 17-letna Tina in 21-letni Harold Dean Clouse, mlada zakonca s Floride, izginila kmalu po selitvi v Teksas leta 1980.

Družina se je kakor da pogreznila v tla, 1981. pa so odkrili posmrtne ostanke dveh odraslih, a so šele lani z napredno metodo lahko potrdili, da gre za izginuli par. O otroku vsa leta ni bilo sledi, kako so preiskovalci zdaj našli Holly Marie, prav tako ni jasno; a DNK ne laže, analiza je namreč potrdila, da je 42-letnica, ki zdaj živi v Oklahomi, hči umorjenih Tine in Harolda Deana. Kako je sama preživela in kako je potekala poznejša posvojitev v družino, s katero je očitno srečno odraščala (čeprav je bila morda celo neposredno vpletena v umor njenih staršev), policija še ni zaupala javnosti, saj preiskava dogodkov iz usodnega leta še poteka.

2021. je DNK-analiza potrdila identiteto posmrtnih ostankov.

Se je pa 42-letnica že sestala s svojimi biološkimi sorodniki. Spoznala je babico, mamo umorjenega Harolda Deana, Donno Casasanta, ki je povedala, da je za ta dan molila več kot štiri desetletja in da je presrečna, da je lahko znova objela vnukinjo. Spoznala je tudi teto, mamino sestro Sherry Linn Green, s katero je trojica živela na Floridi pred selitvijo.