Tihotapili gorivo iz Hrvaške in Slovenije, poglejte, kam so skrili milijone evrov

Evropsko javno tožilstvo v Bologni in italijanska finančna policija Parme (Guardia di Finanza) sta v četrtek izvršila odredbo o zamrznitvi premoženja v višini do 149 milijonov evrov, je sporočilo evropsko tožilstvo. Kot so pojasnili, gre za preiskavo kriminalne združbe, ki je tihotapila gorivo iz Hrvaške in Slovenije v Italijo, piše v sporočilu za javnost EPPO.

Odredbo o zamrznitvi je izdal preiskovalni sodnik v Parmi na zahtevo Evropskega javnega tožilstva proti petim posameznikom in dvema podjetjema, vpletenima v trgovino z gorivom. Sodni odlok o zasegu gotovine, bančnih računov in nepremičnin je bil izvršen v Parmi, Potenzi in Salernu. Italijanska policija je med preiskavo odkrila več milijonov evrov gotovine, skrite pod tlemi v prostorih enega od preiskovanih podjetij.

Preiskava zajema kriminalno združbo Italijanov, ki delajo iz Dubaja, Miamija in Salerna. Osumljeni so, da so gorivo na ozemlje Italije dovažali iz Hrvaške in Slovenije ter ga po nizki ceni preprodajali prek več fiktivnih podjetij kot posrednikov.

Nezakonita prednost

»Gorivo je bilo na koncu prodano podjetju s sedežem v Parmi, za katerega se domneva, da je zagrešilo goljufijo na področju DDV, kar mu je omogočilo preprodajo zadevnih petrokemičnih izdelkov pod tržnimi cenami, s čimer je pridobilo nezakonito prednost pred poštenimi trgovci,« je objavilo EPPO.

Po preiskavi je bilo gorivo uvoženo prek dveh podjetij s sedežem v EU iz rafinerij v Sloveniji in na Hrvaškem z vozili hrvaškega transportnega podjetja, ki ga je upravljal eden od domnevnih članov hudodelske združbe. Gorivo so prodajali na 17 bencinskih servisih v italijanskih mestih Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Brescia, Lodi in Verona.

Med preiskavo, ki so jo leta 2022 sprožili italijanski organi in na katero se je sklicevalo Evropsko javno tožilstvo, je bila junija 2019 že izvedena preiskava na sedežu podjetja v Parmi, ki je privedla do zasega 1,5 milijona EUR gotovine, vključno s približno 190.000 evri v ameriških dolarjih.