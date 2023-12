Tihi morilec na delu: Babica opazila, da sta otroka tiho, našla ju je v kopalnici

Predstojnik oddelka za pediatrijo in neonatologijo požeške bolnišnice Vlado Drkulec je povedal, da so v soboto zvečer na urgentni oddelek bolnišnice pripeljali dve deklici, stara 11 in 12 let, iz Osijeka in Požege. Deklici sta bili skupaj s tretjo sestrično pri starih starših v Požegi in sta bili v kopalnici, kjer je bil plinski bojler.

»Babica je opazila, da sta otroka tiho, da se ne oglasita, in ko je prišla v kopalnico, je videla, da je ena nezavestna v kadi, druga pa dezorientirana in naslonjena na steno,« je navedel.

V bolnišnici končal tudi njun dedek

»Zastrupitev z ogljikovim monoksidom je bila dokazana s simptomi, pa tudi z laboratorijskimi izvidi, ki so pokazali, da gre za ekstremno zastrupitev. Verjetno gre za posledico vremenskih razmer, ki so bile v Požegi – visoke temperature in zračni pritisk –, zaradi česar je prišlo do izgorevanja plina in njegove pretvorbe v ogljikov monoksid,« njegove besede navaja pozega.eu. Deklici nista življenjsko ogroženi, predvidoma danes ju bodo odpustili iz bolnišnice in ne bosta imeli trajnejših posledic. V bolnišnici je končal tudi njun dedek, ki ju je odnesel iz kopalnice.

»Je na kardiologiji. Gre za starejšega moškega, ki ima težave z dihanjem, glavobolom in tiščanjem v prsih, kar je verjetno tudi posledica zastrupitve. Poškodovani so torej trije ljudje, ne moremo pa biti prepričani, ali se je dedek zastrupil ali težave so se pojavile zaradi razburjenja,« je povedal.

Požeško-slavonska policijska uprava je ob tem sporočila, da glede na rezultate preiskave vse kaže na sum, da je do zastrupitve z ogljikovim monoksidom prišlo zaradi skupnega delovanja nape in pretočnega plinskega kotla brez dotoka svežega zraka.