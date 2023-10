Petkova tragedija v Dolenjih Novakih: gre za zastrupitev z ogljikovim monoksidom

Ob 16.07 so v Dolenjih Novakih, v občini Cerkno, gasilci PGD Dolenji Novaki vstopili v prostore stanovanjskega objekta, kjer se je nahajala mrtva oseba. Ugotovili so, da gre za zastrupitev z ogljikovim monoksidom, zato so iznesli plinsko jeklenko in prezračili prostore.

Prisotni so bili tudi policisti in reševalci, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.