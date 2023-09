Hiša v ognju, dve osebi zastrupljeni

V torek okrog 8. ure so bili policisti obveščeni o požaru stanovanjske hiše na območju Zgornjega Dupleka. Posredovalo je več gasilcev GB Maribor in dveh prostovoljnih gasilskih društev, ki so požar uspeli pogasiti.

»Zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom sta bili dve osebi odpeljani v bolnišnico. Ugotovljeno je bilo, da sta lahko telesno poškodovali,« pišejo v poročilu PU Maribor.

V požaru je nastala premoženjska škoda, po nestrokovni oceni znaša 40.000 evrov.

Po prvih ugotovitvah je tuja krivda za nastanek požara izključena, še navajajo v poročilu.