Tako nizkotno so napadli tuje delavce: incident se je zgodil pred lokalom

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je danes obsodil fizični napad na dva indijska državljana, ki se je zgodil v četrtek pozno zvečer v središču Zagreba. Policija je zaradi napada pridržala tri mladeniče, od tega enega mladoletnika. Napadi na tujce, zlasti delavce iz azijskih držav, so na Hrvaškem vse pogostejši.

Incident se je zgodil v četrtek nekaj pred polnočjo pred enim od gostinskih lokalov v središču Zagreba, je danes sporočila zagrebška policija.

Pojasnili so, da so pridržali dva 18-letnika in enega mladoletnika, ki so pod vplivom alkohola fizično napadli 27- in 52-letnega tujca.

Božinović je danes na družbenem omrežju Facebook sporočil, da ga je vest o napadu treh hrvaških državljanov na dva državljana Indije prizadela.

»To nasilno dejanje je popolnoma nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami, ki jih moramo negovati kot družba,« je zapisal. Poudaril je, da so tuji državljani dragoceni člani skupnosti, pa naj gre za tuje državljane kot turiste ali delavce.

Dodal je še, da razume, da živimo v času intenzivnih sprememb in da vsaka skupnost potrebuje svoj čas za prilagoditev, a opozoril, da ne bodo tolerirali nikakršnega nasilja. Obenem je državljane pozval, naj prijavijo vsak sum na zločin iz sovraštva.

V enem tednu šest napadov na tuje delavce

Hrvaški časnik 24sata je v torek pisal, da se je po podatkih policije v Zagrebu od minulega tedna zgodilo šest napadov na tuje delavce, eden od indijskih državljanov pa je zaradi poškodb potreboval zdravniško pomoč. Večino napadov so spremljali ropi.

Število delavcev iz tretjih držav na Hrvaškem se vsako leto povečuje in bi letos po nekaterih ocenah lahko preseglo 200.000. Največ tujih delavcev poleg držav Zahodnega Balkana sicer prihaja iz Nepala, Indije in Filipinov, od letos pa tudi iz Uzbekistana in Egipta.