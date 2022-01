Tako je pijani voznik ogrožal vse, policist preprečil tragedijo (VIDEO)

Iz Bosne in Hercegovine prihaja posnetek pijanega voznika, ki je z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Tako je na cesti Posušje - Tomislavgrad voznik Mercedesa iz Neuma nekaj časa vijugal po cesti, skoraj zletel iz cestišča in zapeljal na nasprotni vozni pas.

Končno je prišla policija, a voznik se ni ustavil in je nadaljeval z nevarno vožnjo. Tako je moral policist steči za vozilom in komaj mu je uspelo ustaviti Mercedes.

In čeprav so organi pregona domnevali, da je vozniku postalo slabo, se je na koncu izkazalo, da je pregloboko pogledal v kozarec. Za Radio Sarajevo je policija potrdila, da so zoper nevarnega voznika že podali kazensko prijavo.