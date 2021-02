Tragedija pri osvajanju K2: iskalno akcijo preklicali, tri alpiniste razglasili za mrtve

45-letnegaiz Pakistana, 47-letnegaiz Islandije in 33-letnegaiz Čila so nazadnje videli 5. februarja. Iskalna akcija se je končala pred 10 dnevi, v četrtek pa so pakistanske oblasti sporočile, da ni več upanja, da bi bili še živi.Enega najznamenitejših pakistanskih alpinistov Sadparo, ki je osvojil osem najvišjih gora na svetu, je spremljal 20-letni sin, ki mu je oče med plezanjem naročil, naj se vrne v dolino, potem ko je videl, da maska s kisikom ne deluje pravilno.To je bil drugi poskus iste skupine te sezone, da bi se povzpela na K2. V tej sezoni so pri osvajanju vrha umrli že trije alpinisti.Čeprav je Mount Everest dobrih 200 metrov višji od K2, pa je ta, ker leži severneje, na meji s Kitajsko, nevarnejši zaradi nepredvidljivih in hitrih vremenskih sprememb. Zimski vetrovi dosežejo hitrost tudi 200 km/h, temperature pa se lahko spustijo na –60 stopinj Celzija.V eni od največjih alpinističnih nesreč na K2 je leta 2008 v enem dnevu umrlo kar 11 planincev.