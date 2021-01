Streljanje sredi Zagreba: dve osebi ranjeni

V zgodnjih jutranjih urah je pri naših sosedih prišlo do streljanje sredi ulice. V Zagrebu se je odvijala prava drama. Vse skupaj se je dogajalo sredi Lovinčićeve ulice nedaleč od policijske postaje.



Po prvih podatkih sta moški in ženska tam parkirala svoje vozilo. Ko sta ga zapuščala, so neznani napadalci proti njima nekajkrat ustrelili in pobegnili. Oba sta bila v napadu ranjena in prepeljana v bolnišnico, kjer so jima nudili nujno medicinsko pomoč, poroča Jutarnji. Vse skupaj naj bi se dogajalo okoli 4. ure, napadalci pa so besedah prič izstrelili od 10 do 15 krogel.



Priča je še povedala, da so imeli prebivalci omenjene ulice že nekaj neprespanih moči, saj se je ponoči dogajalo marsikaj. Po ulici so se vozili dragi avtomobili in povzročali hrup, piše 24sata.

