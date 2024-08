Streljanje na gimnaziji v BiH: hišnik ubil ravnatelja, učiteljico in tajnico

Na gimnaziji v Sanskem Mostu se je zgodila velika tragedija, ko je pomožni delavec te šole M. V. zgodaj zjutraj streljal na tri delavce in jih ubil. Po neuradnih podatkih je na tej gimnaziji delal kot hišnik.

Po besedah ​​očividcev je oborožen vstopil v prostore gimnazije in se lotil določenih oseb.

Po poročanju hrvaških medijev je streljal na ravnatelja gimnazije Nijaza Halilovića, učiteljico angleščine Gordano Nidžan in tajnico Nisveto Kljunić.

Ministrstvo za notranje zadeve USK je potrdilo, da so bili ubiti trije zaposleni na gimnaziji, osumljenec pa si je nato poskušal soditi sam. V resnem stanju so ga odpeljali v UKC v Banjaluki.

»Streljanje se je zgodilo ob 10.15. M. V. je z avtomatskim strelnim orožjem usmrtil tri uslužbence šole. Nato si je poskušal soditi sam in se pri tem huje telesno poškodoval. Prepeljali so ga v Urgentni center Banjaluka. Policija je na kraju dogodka,« je povedal Adnan Beganović, tiskovni predstavnik MUP-a Unsko-Sanske županije.

Motiv naj bi bila prejšnja nesoglasja, saj so bili postreljeni člani komisije, ki je suspendirala M. V. Preiskava poteka, šolo pa so obkolile močne policijske enote. Na kraju dogodka se je zbralo veliko profesorjev, vsi pa so v šoku, poroča Slobodna Dalmacija.