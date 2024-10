Policija potrdila: Našli smo trupla, umrli štirje mladi. Edini preživeli je dolge ure iskal pomoč

Iz Bosne poročajo o grozljivi prometni nesreči. Ob pristanku vozila v reki Bosni v kraju Dobrinje so umrli štirje mladi ljudje.

Po neuradnih podatkih naj bi umrli dva mladeniča in dve dekleti, mlademu moškemu, ki je vse skupaj prijavil policiji, pa se je uspelo rešiti. Pokojni so iz Kiseljaka in Visokega, navajajo lokalni mediji.

Policija potrdila: Našli smo štiri trupla

Tiskovna predstavnica ministrstva za notranje zadeve Zeničko-dobojskega kantona Aldina Alić je za Klix.ba potrdila, da so v vozilu našli štiri trupla.

Sinoči okoli 1. ure so policisti prejeli obvestilo, da se v Buzić Mahali nahaja moški z vidnimi poškodbami in se težko sporazumeva. Gre za mladeniča, rojenega leta 2002, ki je ure in ure taval in iskal pomoč. Ob prihodu na kraj dogodka jim je mladenič povedal, da se spomni le, da je bil v avtomobilu s še več osebami in da je vozilo pristalo v reki Bosni. Iskanje vozila se je končalo zjutraj okoli 4. ure, ko so ga opazili v reki.