Srbija obračunala z nasilnim klanom

Srbska policija je pošteno pretresla prestolnico in opravila preiskave na več kot 30 lokacijah ter prijela 17 ljudi, domnevnih pripadnikov kriminalne združbe, osumljene umorov, izsiljevanj, ugrabitev in prodaje mamil, verjetno nekaterih najhujših zločinov v zadnjih desetletjih. Na čelu naj bi bil vodja ene od navijaških skupin nogometnega kluba Partizan Veljko Belivuk.



Med drugim naj bi v akciji, v kateri je sodelovalo 300 mož postave, prečesali tudi prostore stadiona Partizana in Crvene zvezde, kjer naj bi potekali predvsem mamilarski posli, po besedah notranjega ministra Aleksandra Vulina pa so oblasti na dobri poti, da naredijo konec organiziranemu kriminalu v Srbiji, sploh pa ne bodo dovolili razmaha novega zemunskega klana in utrjevanja moči z ugrabitvami, trpinčenjem in umori, a se policija zaveda, da je pred njimi še veliko trdega dela.



Podobne akcije napovedujejo za mesti Niš in Vranje ter številna druga, ki naj bi bila prav tako zibelke kriminala, povezanega tudi z visokimi predstavniki policije, politike in različnih varnostnih služb. Med najvidnejšimi prijetimi je ravno 36-letni Belivuk, ki naj bi bil povezan tudi s črnogorsko mafijo in je bil zaradi nasilnih obračunov že večkrat obsojen, vodstvo navijaške skupine, ki je tesno povezana z enim od dveh najvplivnejših klanov v Srbiji, pa je prevzel leta 2016 po še nepojasnjenem umoru prejšnjega vodje. Belivukov t. i. kavaški klan (po kotorskem kraju Kavači) je v večnem sporu s škaljarskim (po kraju Škaljari z istega območja): v njunih obračunih je samo od leta 2012 pa do zdaj nasilne smrti umrlo že 171 ljudi.



Belivuk naj bi se v zadnjem času skrival, saj naj bi škaljarski klan za njegovo glavo razpisal nagrado kar 1,3 milijona evrov, tarče pa so tudi nekateri njegovi sodelavci.

