Šokantno obnašanje morilca Uroša: svojci žrtev jokali in kričali, on pa se je nasmihal

Poročali smo že, da je Uroš Blažić (21) obsojen na 20 let zapora zaradi masakra, ki ga je izvedel 4. maja lani, ko je ubil devet ljudi in huje ranil 12 žrtev. Sodbo je, kot poroča srbski Kurir, dočakal brez čustev, z dvignjeno glavo.

Sodnica Lidija Jovanovski je skoraj uro obrazlagala soglasno odločitev petčlanskega sodnega senata. Blažić je prejel najvišjo možno kazen, prav tako njegov oče Radiša Blažić, ki je obsojen na enako kazen, ker je sinu nezakonito priskrbel orožje, uporabljeno v smrtonosnem napadu.

Posmehljiv izraz na obrazu

Po besedah vira, ki je spremljal sojenje iz sodne dvorane, je Blažić na začetku izkazoval rahlo posmehljiv izraz na obrazu, ko so ga privedli v dvorano. »Sprva se je nasmihal, a ko je sodnica izrekla, da ga razglaša za krivega, se je njegovo razpoloženje spremenilo. Preostanek časa je sodbo poslušal mirno, brez čustev, z dvignjeno glavo,« je povedal opazovalec iz dvorane.

Kljub jokanju in obupanim vzklikom svojcev žrtev Blažić ni pokazal nobenega odziva. »Družinski člani žrtev so ga žalili in klicali, a ni pokazal nobenega čustva, niti se ni obrnil proti njim. Ko je Saša Panić, oče dveh ubitih otrok, v jezi udaril po steklu in ga preklinjal, je Blažić ostal hladen in neodziven,« dodaja vir.

Oče pa sklonjene glave

Medtem ko je Uroš Blažić ostal navidezno miren, je bil njegov oče Radiša povsem drugačen. »Radiša je ves čas imel sklonjeno glavo, ni se premaknil in deloval je odsotno. Videti je bilo, kot da ne more verjeti, da je bil spoznan za krivega,« je še povedal vir.

Razlika v njunem obnašanju v sodni dvorani je bila očitna. Sin, ki je brez razloga izvedel množični pokol, je deloval neomajno, oče pa zbegano in poklapano, še poroča Kurir.