Šokantno! Igralko med snemanjem na otoku odnesel ogromen val

Na tajskem otoku Koh Samui je življenje izgubila 24-letna ruska igralka Kamilla Beljackaja, potem ko jo je med sproščanjem na blazini za jogo na skalah zajel velik val in jo potegnil v razburkano morje. Njeno truplo so našli konec tedna, približno en kilometer stran od kraja, kjer jo je odneslo.

Kamilla, doma iz Novosibirska v Rusiji, je s fantom preživljala počitnice na priljubljeni turistični destinaciji. Po navedbah poročil je obiskala razgledno točko Lad Ko ter občudovala mogočne valove. Na družbenih omrežjih je kraj opisovala kot »dom« in »najlepši kraj na svetu«. »Hvala vesolju, ker sem lahko tukaj. Tako sem srečna,« je zapisala v eni izmed objav.

Poskušal jo je rešiti

Tragični trenutek je ujela tudi kamera, ki je posnela, kako jo ogromen val preseneti in jo s skale odnese v morje. Posnetek prikazuje njen boj z močnimi tokovi, preden jo valovi dokončno posrkajo. Po navedbah očividcev je poskušal tujec, ki je bil na kraju dogodka, skočiti v morje in jo rešiti, vendar mu ni uspelo.

Kamilla je prišla z rdečim avtomobilom, iz njega vzela rožnato blazino in se odpravila na skale. Njeno blazino so kasneje opazili plavajočo v razburkanem morju, reševalne ekipe so prispele na kraj nesreče le 15 minut po incidentu. Zaradi neugodnih vremenskih razmer jim Kamille ni uspelo rešiti.

Valovi nepričakovano močni

Vodja tamkajšnjega reševalnega centra je pojasnil, da na otoku med monsunskim obdobjem na nevarnih območjih redno opozarjajo turiste. »Rdeče zastave na plažah opozarjajo, da plavanje ni dovoljeno. Kraj, kjer se je zgodila nesreča, sicer ni kopališče, ampak razgledna točka, vendar so bili valovi nepričakovano močni,« je dejal.

Koh Samui, ena izmed najbolj priljubljenih tajskih destinacij, postaja vse bolj priljubljena tudi med ruskimi turisti. V zadnjem letu je Tajsko obiskalo približno 1,48 milijona Rusov, med katerimi so tudi tisti, ki se izogibajo naboru za vojno v Ukrajini. Lokalne oblasti so zaradi varnosti vzpostavile pomorski iskalni in reševalni center, ki bo koordiniral iskanje pogrešanih oseb, vključno z moškim, ki je poskušal rešiti Kamillo.

Ta nesreča je opomnik na nevarnosti monsunske sezone, saj oblasti obiskovalce pozivajo k večji previdnosti, še posebej na območjih z močnimi valovi.