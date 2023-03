Šokantne podrobnosti smrti štirih otrok v Srbiji. Oče jih je skušal rešiti (VIDEO)

V tragediji v Novem Pazarju v Srbiji so življenje izgubili štirje mladoletni otroci. Otroci so umrli v požaru, ki je izbruhnil v stanovanju. Najmlajši je bil star le šest mesecev. Mama in oče sta s hudimi opeklinami končala v bolnišnici. Kot piše sandzakdanas.rs, je oče mrtvih otrok Egipčan, mati pa Bosanka. Umrli so triletna dvojčka, dveletni otrok in dojenček. Gasilci so na kraj požara prispeli v štirih minutah, a nesrečnih otrok niso uspeli rešiti. Umrli so na kraju, najverjetneje zaradi zadušitve z ogljikovim monoksidom.

Oče je otroke poskušal rešiti čez teraso

Policisti so sporočili, da so prispeli v nekaj minutah, a je ogenj že divjal. Do požara je prišlo okoli 7. ure.

V srbskih medijih so bile objavljene šokantne podrobnosti poskusa reševanja otrok. Mimoidoči in sosedje so poskušali pomagati, ko so videli, da gori stanovanje v pritličju, a je bil ogenj premočan. Oče je skušal otroke rešiti čez teraso, a mu ni uspelo prebiti vrat, ki so se zagozdila. Oče otrok je dobil opekline druge, tretje in četrte stopnje na 45 % telesne površine, mati pa ima opekline druge in tretje stopnje na 18 % telesa. Oba sta v kritičnem stanju.

»Slišali smo, da so trije otroci popolnoma zogleneli, četrti pa je umrl v pazarski bolnišnici. Zgrozili smo se, kakšna tragedija jih je doletela. Slučajno je šla soseda mimo stavbe in je videla, kako otrokov oče gori na terasi,« je dejala soseda in dodala: »Človek je živ gorel, ogenj je bil na njegovem telesu. Poklical je na pomoč, skušal pa je odpreti vrata na terasi, da bi prišel do svojih otrok in ju rešil, a mu žal ni uspelo. Ker je sam gorel, je skočil s terase.«

Sorodnik: Greli so se s pečjo in grelci, saj veste kako to gre

Sorodnik družine je povedal, da bi lahko bil vzrok požara v grelcih. »Ogrevali so se s pečjo in električnimi grelci. Saj veste, kako to gre, stvari se pustijo sušiti, verjetno je nekaj zagorelo. Mama otrok je moja sestra, poročena je z Egipčanom. Njunih otrok ni več, in tudi starša sta hudo poškodovana,« je za sandzakdanas.rs povedal član družine.