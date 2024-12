Šok v glasbeni industriji! Glasbeni velikan skočil v hladen bazen in umrl

Mož igralke Carol Royle je preminil zaradi nenavadne nesreče na bazenu v fitnes centru v zahodnem Londonu. Kot je razkril MailOnline, je 74-letni Julian Spear, legenda glasbene industrije, tragično umrl, ko je skočil v mrzli zunanji bazen, za katerega je zmotno domneval, da je ogrevan.

Julian, ki je dolga leta uspešno sodeloval z glasbenimi zvezdami, kot so Boomtown Rats in The Stranglers, je bazen uporabljal že štiri leta, pri čemer je bil ta vedno ogrevan. Ko je v nedeljo videl paro, ki se je dvigovala z vode, je sklepal, da je bazen tudi tokrat ogrevan. Vendar je mrzla voda sprožila nenadno možgansko krvavitev.

Kljub temu je po plavanju varno odpeljal domov, si pripravil kosilo in začel lepiti znamke na božične voščilnice. A kmalu se je začel počutiti slabo, postal omotičen in izgubil ravnotežje. Medtem ko je bil v domači kopalnici, je poklical svojo ženo, in ta je nemudoma poklicala reševalce. Juliana so odpeljali v bolnišnico, vendar je zaradi možganske krvavitve naslednji dan preminil.

Izjemen oče in mož

Njegova žena Carol, s katero sta bila poročena od leta 1977, ga opisuje kot izjemno zdravega, aktivnega in strastnega človeka. »Bil je najbolj zdrava oseba, kar sem jih poznala. Redno je tekel, kolesaril, namesto da bi vozil avto, in jedel izključno ekološko pridelano hrano,« je povedala. Dodala je, da je bil njen mož zelo skromen kljub velikim dosežkom, saj je v svoji karieri sodeloval z glasbenimi ikonami, kot sta Barry White in Sheryl Crow.

Njuna hči Tally, kantavtorica, se ga spominja kot očeta, ki ji je vedno stal ob strani. »Vsaka pesem, ki jo bom napisala od zdaj naprej, bo posvečena njemu,« je dejala. Sin Taran pa je poudaril očetovo ljubezen in navdih: »Bil je naš največji oboževalec in mi njegovi.«

Težava z ogrevanjem bazena

Družina je izrazila dvome o ustreznosti obveščanja glede temperature bazena. Carol je dejala, da naj bi bile nameščene table z opozorili, da bazen tisti dan ni ogrevan, vendar ni jasno, kako vidne so bile ali kje so bile postavljene. Poleg tega ob prihodu v fitnes nihče ni opozoril Juliana na spremembo.

Predstavnik fitnes centra David Lloyd je povedal: »Globoko nas je prizadela novica o smrti Juliana Speara, ki je bil član našega kluba v Hamptonu. Iskreno sožalje njegovim svojcem in prijateljem.«

Spomini družine, prijateljev in sodelavcev na Juliana pa kažejo na človeka, ki je ne le sooblikoval glasbeno industrijo, ampak tudi obogatil življenja vseh, ki so ga poznali. Njegova zapuščina ne bo pozabljena.