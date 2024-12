Sodišče odločilo: starši mladoletnega morilca iz Beograda morajo v zapor!

Na beograjskem sodišču so staršem Koste K., ki je maja lani v šolo prinesel pištolo ter usmrtil devet učencev in varnostnika, izrekli sodbo.

Oče Vladimir Kecmanović, za katerega je glavni javni tožilec Nenad Stefanović predlagal maksimalno kazen, torej enotno zaporno kazen 14 let in 11 mesecev, bo moral za rešetke za 14 let in pol. Očitali so mu storitev hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost ter zanemarjanje in zlorabo mladoletne osebe. Sodišče ga je spoznalo za krivega vseh očitanih kaznivih dejanj.

Mama Miljana Kecmanović, zanjo je tožilec predlagal pet let in pet mesecev zapora, je bila obsojena na tri leta zaporne kazni zaradi kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja in prometa z orožjem in eksplozivnimi snovmi ter zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe. Sodišče jo je obsodilo zaradi zanemarjanja in zlorabe, ni pa je spoznalo za krivo hrambe orožja in eksplozivnih sredstev, piše v obrazložitvi sodbe.

Na dan odločitve sodišča se je zbrala množica ljudi. FOTO: M.m./pixsell M.m./ataimages

Očetu je sodišče do pravnomočnosti sodbe podaljšalo pripor, mami pa prepoved približevanja sinu.

Danes je bil obsojen tudi inštruktor streljanja Nemanja Marinković, za rešetkami moral preživeti 15 mesecev. Sodba sicer še ni pravnomočna in se lahko nanjo pritožijo tako obramba kot tožilstvo.

Izrek sodbe so v Beogradu težko pričakovali, pred stavbo sodišča so se že dopoldne začeli zbirati starši učencev Osnovne šole Vladislava Ribnikarja, ki so jo obiskovali Kosta in njegove žrtve. Mnogi so obujali spomine, tako lepe kot tiste grenke, ter se bodrili z objemi in spodbudnimi besedami. Vsi so seveda upali, da bo trojica prejela čim višje kazni, s čimer bi dobili vsaj malo zadoščenja, četudi se vsi zavedajo, da jim otrok nič in nihče ne more vrniti.