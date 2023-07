Spolni predator iz Slovenije v rokah hrvaških policistov: to ga je doletelo

Razkrivamo, da je hrvaško državno odvetništvo v torek zoper domnevnega slovenskega spolnega predatorja, 31-letnika, ki je pred tednom dni v kampu na Pelješcu masturbiral pred sedemletno deklico, vložilo obtožnico. Informacijo je potrdil preiskovalni sodnik in predstavnik za odnose z javnostjo dubrovniškega sodišča Pero Miloglav.

Očitajo mu kaznivo dejanje zadovoljevanje spolnega nagona pred osebo, mlajšo od 15 let. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je moški iz okolice Domžal specialni povratnik, ki ga je ljubljansko okrožno sodišče zaradi istovrstnih kaznivih dejanj obravnavalo in večkrat obsodilo. Zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost naj bi bil tudi za rešetkami.

Pred tednom dni smo poročali, da naj bi se navedeno zgodilo v kampu v Orebiću, žrtev je bila menda sedemletna poljska deklica. V kampu je bila s starši kot gostja, Slovenec, ki sicer prihaja iz okolice Domžal, pa je bil po naših zanesljivih podatkih v kampu z družinsko članico in njenim partnerjem. Dubrovački vjesnik je poročal, da naj bi Slovenec sledil deklici v stranišče kampa. Tam je masturbiral pred njo, pri tem pa naj bi ga videla mati deklice in ga prijavila. Policija ga je prijela in privedla v Dubrovnik. Zaradi nevarnosti pobega in morebitne ponovitve dejanja mu je bil odrejen preiskovalni zapor.

Več preberite v četrtkovi izdaji Slovenskih novic.