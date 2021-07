Slovenec v Umagu ostal brez vsega, zagorela počitniška prikolica (FOTO)

Napaka v napeljavi je požgala prikolico. FOTO: Oste Bakal

V soboto okoli 12.20 je v obmorskem naselju Seget pri Umaga na Hrvaškem prišlo do večjega požara, ki je v celoti uničil počitniško prikolico, last 64-letnega slovenskega državljana. Požar, v katerem je povsem uničena kamp prikolica, so šele okoli 13,45 ure, pogasili gasilci javnega gasilskega podjetja (JVP) Umag.Takoj zatem je bil opravljen tudi ogled pogorišča, kjer so policisti, skupaj s požarnim inšpektorjem, ugotovili, da je do požara prišlo zaradi napake na električnih instalacijah vtičnice, v katero je bil vključen hladilnik.