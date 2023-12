Slavoljub obsojen na 14 let zapora. Za 3000 evrov zaklal učiteljico

Slavoljub Jeremić (63) iz vasi Rožanci pri Barajevu v Srbiji je bil s prvostopenjsko sodbo obsojen na 15 let zapora, pred prizivnim sodiščem pa je bil obsojen na 14 let zapora zaradi umora Snežane Đuričić (67) 12. maja leta 2022.

Snežana je bila upokojena učiteljica, zabodel jo je z nožem, nato pa zažgal gospodarsko poslopje pred hišo.

Menda mu ni hotela plačati 3000 evrov za terensko delo na njenem posestvu. Potem ko jo je ubil, si je prerezal vrat, a je preživel.

Padla je in kmalu izkrvavela. FOTO: Panitanphoto, Shutterstock

»Slavoljub je usodnega dne, okoli 20. ure, prišel k sosedi in zahteval 3000 evrov odškodnine za delo, ki ga je opravil na njeni posesti. Snežana je menila, da mu ni dolžna ničesar, in mu denarja ni hotela dati. Nato sta se sprla v njeni letni kuhinji, nakar je Jeremić iz žepa izvlekel zložljiv nož in ji grozil, žrtev pa mu je poskušala iztrgati rezilo, a jo je večkrat porezal in zabodel v vrat, prsi in glavo. Padla je in kmalu izkrvavela,« je povedal vir, seznanjen s preiskavo.

Šlo le za rez

Potem ko jo je ubil, je zažgal hlev, misleč, da bo lahko prikril kraj zločina. Šele ko so sorodniki Đuričićeve pogasili požar, so jo začeli iskati po posestvu in jo našli razklano v letni kuhinji. Bila je vsa okrvavljena, sedeča, na tleh, naslonjena na vrata shrambe. Morilca so odkrili šele pred zoro, med preiskavo.

Medtem ko so policisti preverjali, ali je bila učiteljica oropana, so skušali odpreti vrata shrambe, a je nekaj zaprlo vrata na nasprotni strani. Ko so jih še močneje porinili, so notri našli Slavoljuba s prerezanim vratom. Kasneje se je izkazalo, da je šlo le za rez, poroča informer.rs.