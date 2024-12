Slavni nogometaš preživel grozljivo prometno nesrečo: »Kje sem? Kaj se dogaja?«

Nogometaš Michail Antonio, napadalec West Ham Uniteda, je po hudi prometni nesreči v Theydon Boisu v Essexu trenutno v bolnišnici in okreva po operaciji zloma noge.

Nesreča, ki se je zgodila v soboto popoldne, je nogometaša skoraj stala življenja. Antonio je s svojim Ferrarijem v vrednosti 260.000 funtov (314.306,20 evra) trčil v drevo, zaradi močnega udarca pa je bil vržen na sovoznikov sedež.

Ujet v razbitinah

Ostanki Ferrarija, vključno z razbitimi deli motorja, vetrobranskega stekla in lučmi, so še vedno raztreseni po tleh na robu gozda, kjer se je zgodila nesreča. Drevo, v katerega je trčil, ima močno poškodovano deblo, vendar še stoji.

Antonio je bil po trčenju več kot 45 minut ujet v razbitinah, preden so ga gasilci rešili in ga odpeljali v osrednjo londonsko bolnišnico.

Zmedeni trenutki po nesreči

Prvi na kraju dogodka je bil Samuel Woods, ki se je vračal s sprehoda s psom in opazil razbit avtomobil. »Ko sem prišel bližje, sem videl moškega v velikih težavah,« je povedal Woods. »Vprašal sem ga, če je kdo živ, in mu povedal, da je pomoč na poti. Bil je povsem zmeden in spraševal: 'Kje sem? Kaj se dogaja? V katerem avtu sem?'«

Antonio je bil po navedbah West Ham Uniteda med prevozom v bolnišnico pri zavesti in je lahko govoril. Klub je izdal izjavo, v kateri je zapisal: »Michail je prestal operacijo zloma spodnjega uda in ostaja pod natančnim nadzorom zdravniške ekipe. Vsi v klubu mu želimo hitro okrevanje.«

Ni jasno, ali bo lahko znova igral

Nogometašev zlom je resen in strokovnjaki napovedujejo, da bo okrevanje trajalo najmanj eno leto. Glede na njegovo starost (34 let) obstaja celo bojazen, da se Antonio morda ne bo mogel vrniti na igrišča.

»Michail je borec. Njegova fizična pripravljenost kot vrhunskega športnika mu bo zagotovo pomagala pri okrevanju,« je dejal komentator Jim White.

Novica o nesreči je pretresla nogometni svet, številni klubi in posamezniki so poslali svoje želje za hitro okrevanje. Njegov nekdanji trener Martin Allen je zapisal: »Michail Antonio je bil v zadnjih letih izjemen za West Ham. Je izjemen človek in upam, da bo popolnoma okreval.«

Preiskava še poteka

Policija Essexa preiskuje okoliščine nesreče in je pozvala morebitne priče, ali tiste, ki imajo posnetke dogodka, naj se javijo. Na cesti, kjer je Antonio izgubil nadzor, veljajo omejitve hitrosti in opozorila na divjad, vendar vzrok nesreče še ni potrjen.

Michail Antonio je od leta 2015 za West Ham odigral 323 tekem in dosegel 83 golov.