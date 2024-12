Znani nogometaš udeležen v hudi prometni nesreči. Groza, kaj je ostalo od vozila (FOTO)

Angleški nogometaš Michail Antonio je bil po poročanju kluba West Ham United, za katerega igra, udeležen v prometni nesreči, ki se je zgodila danes popoldne v grofiji Essex. Po spletu krožijo posnetki, ki razkrivajo, da je šlo za res hudo prometno nesrečo. Na njih je videti, da je avtomobil spredaj zaradi trka popolnoma uničen.

»Misli in molitve vseh v klubu so v tem trenutku z Michailom, njegovo družino in prijatelji,« so iz kluba West Ham United zapisali na družbenem omrežju X.

Nekoliko kasneje so se iz kluba ponovno oglasili. Imeli so spodbudnejše novice. »Michail je pri zavesti in komunicira ter je trenutno pod strogim nadzorom v bolnišnici v središču Londona,« so zapisali.

Michail Antonio FOTO: Paul Childs Action Images Via Reuters

Antonio je dolgoletni član kluba West Ham United, h kateremu je prestopil leta 2015. Tudi v letošnji sezoni je imel v ekipi, ki trenutno zaseda 14. mesto v Premier ligi, vidno vlogo.