Slavnega športnika zadel srčni infarkt potem, ko je v hotelski sobi pretepel dekle

Jennie Platt, 44-letna mati dveh otrok, je potrebovala tri operacije, potem ko naj bi jo pretepel njen fant Ricky Bibey, s katerim je bila v dolgoletni zvezi. 40-letni Bibey naj bi napadel svojo punco, potem ko sta se v zgodnjih urah vrnila v hotel Continentale s štirimi zvezdicami v Firenca, kjer sta za nočitev odštela 350 funtov.

Jennie, za katero prijatelji pravijo, da je bila z Bibeyem tri leta, so šele zdaj odpustili iz bolnišnice. Vendar trenutno ostaja v Italiji in potrebuje medicinski let, da jo pripeljejo nazaj domov. »Delala je vse, kar je v njeni moči, da bi italijanskim oblastem pomagala sestaviti, kaj se je tisto noč zgodilo, z njimi je govorila kot priča in kot žrtev nasilja v družini,« je dejal prijatelj. Prijatelj je še naprej razlagal, da naj bi bilo potovanje v Firence zdravstveni oddih v toplicah, potem ko je Bibey v zadnjih šestih mesecih imel težave z duševnim zdravjem.

Obdukcija je pokazala, da je Bibey umrl zaradi srčnega napada. Medtem ko rezultati toksikologije še niso bili potrjeni, je policija sporočila, da je vzel tako alkohol kot kokain, ki sta skupaj izzvala njegovo smrt.