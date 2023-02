Skrivnostni primer mrtvega novorojenčka, ki bi bil lahko iz Slovenije, še ni rešen

Konec januarja smo poročali, da so v Zagorju našli mrtvega novorojenčka, ki je bil najden v kraju Hlevnica, ki leži na meji s Slovenijo na prostem ob cesti v snegu. Mineva skoraj mesec dni, izsledki obdukcije pa še niso pokazali, kaj je bil vzrok njegove smrti.

»Še zdaj me preletava srh. Grozno se sliši, toda definitivno bi morali drugače poskrbeti za dojenčka, ne glede na to, ali je mrtvo rojena ali živa. Kdorkoli je to naredil, je vreden vsake obsodbe,« je za Dnevnik Nove TV dejala Romana Karničar, na čigar zemljišču so našli novorojenčka.

»Zaradi česar so jo odvrgli, kako je prišlo do smrti, je mama Hrvatica ali Slovenka ...veliko je neodgovorjenih vprašanj. Ne morejo priti do odgovorov, če nimajo DNK nekoga v bazi, to ve tudi laik,« pravi Karničarjeva. Preiskava sicer traja, rezultatov pa ni nobenih.

Po pisanju Indexa ni uradnih odgovorov, kje se je ustavilo pri obdukciji. Na policiji pravijo, da tudi oni čakajo, kaj bo preiskava pokazala.

Kriminalisti: Predolgo traja

Kriminalist Željko Cvrtil, je povedal, da vse predolgo traja. »Obdukcija bi morala ugotoviti, ali je bil otrok ob rojstvu živ. To bi bilo ključno za preiskavo in obstoj morebitnega kaznivega dejanja. Če je bil novorojenček živ, pomeni, da je njegova smrt nastopila zaradi mrazu in neoskrbe, kar bi potrdilo, da gre za detomor,« je dejal za Novo TV.

Vse od kar je policija na prizorišču so opravili niz razgovorov, a doslej ni nič pomagalo pri iskanju materine identitete. »Verjetno so obiskali ginekologe, bolnišnice, klinike, da bi dobili primerne podatke in se ne ve, kaj se je pozneje s tem dogajalo,« je dejal Cvrtila. Nihče ne želi z gotovostjo napovedati, koliko časa bo trajalo, da se reši skrivnost Hlevniškega novorojenčka.