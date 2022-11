»Umrla je na Kreti, ki ji je bila ljuba in na katero so jo vezali lepi spomini. Tudi tokrat so se imeli čudovito. Družina si je želela polepšati dneve pred njeno operacijo, niso vedeli, da si lepšajo dneve pred njenim odhodom v večnost. Nerazumljiva so pota Gospodova.« Jasmina Rihar. FOTO: Jože Pavlič/Družina S tem ganljivim zapisom na spletni strani Aleteia Slovenija se je od 47-letne Jasmine Rihar, prevajalke iz španščine in francoščine, poslovila njena sodelavka Urška Leskovšek. Ravno danes bi Jasmino čakala operacija. »Nimam besed. Ko sem začela brati sporočilo s straš...