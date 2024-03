Sin ubil očeta, v isti ulici živi tudi premier

V zagrebški mestni četrti Črnomercu je mladenič z ostrim predmetom pokončal 51-letnega družinskega člana, je sporočila policija.

Mladenič je začel bežati, a so ga policisti ujeli na ulici in prijeli. Je pod policijskim nadzorom, preiskava poteka. »Danes, 2. marca, okoli 10.58 je Črnomerec, ulica Vinogradi, v hiši mladenič z ostrim predmetom pokončal 51-letnega moškega družinskega člana. Med begom so ga policisti prijeli na ulici. in je pod policijskim nadzorom. Preiskava poteka in poteka kriminalistična preiskava,« so sporočili s policije Index.hr.

Neuradno je znano, da je sin ubil očeta. Po poročanju 24sata, v isti ulici živi tudi premier Andrej Plenković, ki je trenutno na službeni poti v Bosni in Hercegovini.