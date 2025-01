Sestri iz Madžarske še vedno pogrešani, pojavile so se nenavadne nove sledi (FOTO)

Policija v škotskem Aberdeenu nadaljuje obsežno iskanje pogrešanih sester Elize in Henriette Huszti, starih 32 let. Nedavno so odkrili nove posnetke nadzornih kamer, ki so sprožili dodatna vprašanja o njunih gibanjih na dan izginotja.

Posnetki prikazujejo sestri, ki sta v ponedeljek, 6. januarja 2025, okoli 14.50 hodili ob reki Dee s pohodnimi nahrbtniki. Po vrnitvi domov do večera nista več zapustili svojega stanovanja, dokler se nista v zgodnjih jutranjih urah odpravili nazaj proti reki.

Tamkajšnji policijski nadzornik je povedal: »Obširno smo pregledali javne in zasebne posnetke, da bi natančneje ugotovili njuno gibanje. Če je kdo v ponedeljek, 6. januarja, opazil Elizo in Henrietto ob reki Dee, naj nas prosim kontaktira.«

Policija je razkrila, da je Henrietta ob 2.12 ponoči, med njunim odhodom proti reki, poslala sporočilo najemodajalki, da se ne bosta vrnili v stanovanje. Kmalu zatem je bil njen telefon izklopljen ali poškodovan, saj ni bil več uporabljen.

Najemodajalka, zaskrbljena zaradi vsebine sporočila in nenavadnega časa, je kmalu zatem obiskala njuno stanovanje. Tam je našla nekaj njunih osebnih predmetov, vključno z mobilnim telefonom, kar je spodbudilo prijavo na policijo.

Nenavadne sledi

Policija sumi, da sta se sestri v eni najhladnejših noči v letu odpravili v vodo, čeprav doslej niso našli nobenih dokazov, ki bi kazali na namero, da bi si želeli škodovati. Njuni bančni računi in telefoni od izginotja niso bili uporabljeni, prav tako ni znakov, da bi se poskusili izogniti kameram.

Prijatelji in sorodniki so v šoku. Njuna družina na Madžarskem, vključno s tretjo sestro Edit, z zaskrbljenostjo čaka na nove informacije. Brat Jozsef je izrazil presenečenje nad tem, da sta sestri nenadoma zapustili stanovanje, ne da bi o tem obvestili koga od bližnjih. Prijatelji iz Škotske pravijo, da sta bili videti srečni in dobro prilagojeni na življenje v Aberdeenu.

Policija nadaljuje obsežno iskanje ob reki Dee, kjer ekipe pregledujejo teren in okolico.