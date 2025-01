Iščejo dve sestri iz Madžarske: »Pred izginotjem sta bili dobro razpoloženi«

Iskanje dveh sester, ki sta izginili v škotskem Aberdeenu, se je razširilo na obalno območje, je sporočila policija. Eliza in Henrietta Huszti, ki sta iz družine trojčkov, so nazadnje videli na Market Streetu v Aberdeenu v torek ob 2.12 zjutraj.

Najnovejše iskalne aktivnosti vključujejo območje južno od pristanišča Aberdeen in Duthie Park.

Medtem, kot poroča BBC, je družina na Madžarskem pozvala javnost, naj ne širi neutemeljenih govoric o izginotju sester.

Iskanje na reki Dee

Potapljači so že preiskali del reke Dee v bližini kraja, kjer so ju nazadnje posnele nadzorne kamere. Preiskovalci so že prej izjavili, da ni nobenih znakov, da bi se ženskama zgodilo kaj sumljivega. Policija je danes znova pozvala k informacijam.

Vodja policije Darren Bruce je izrazil globoko zaskrbljenost za njuni usodi:

»Njuna družina je razumljivo izjemno zaskrbljena, mi pa neomajno delamo na njunem iskanju. Močno smo zaskrbljeni zanju in v to preiskavo smo vložili veliko sredstev.«

Izjava družine

Izjava družine, napisana v madžarščini in namenjena prijateljem ter javnosti, je bila objavljena na družbenih omrežjih. V njej prosijo ljudi, naj ne širijo neutemeljenih govoric:

»Prosimo vse za spoštovanje. Ne širite neutemeljenih govoric. Lahko povemo le to, kar je bilo že objavljeno v novicah,« so zapisali.

Družina je dodala, da škotske oblasti vodijo preiskavo in da ne morejo vsakega posameznika obveščati posebej.

»Delovali sta v redu pred izginotjem«

Brat pogrešanih, Jozsef, je za BBC News povedal, da sta se sestri, ki prihajata iz Madžarske, a živita v središču Aberdeena, v dneh pred izginotjem zdele »v redu«. Njuna mati je z njima govorila prejšnjo soboto, pogovor pa je trajal 40 minut in ni bil nič nenavaden. Njuna sestra Edit Huszti je povedala, da je z njima na silvestrovo govorila preko videoklica in da sta delovali srečni.

Preselili sta se pred sedmimi leti

Edit je povedala, da sta sestri zelo povezani in večino stvari počneta skupaj. Obe sta družabni, a po pripovedovanju družine raje ostajata doma in gledata filme, kot da bi hodili ven. Eliza posebej uživa v kuhanju.

Edit je še dejala, da zanju ni običajno, da bi bili zunaj na ulicah v zgodnjih jutranjih urah. Povedala je, da upa na njuno varno vrnitev.

Eliza in Henrietta sta opisani kot belki vitke postave z dolgimi rjavimi lasmi, ki sta se pred sedmimi leti preselili na Škotsko. Obe izhajata iz »zelo povezane družine«, ki ne ve, kaj bi se jima lahko zgodilo. Znano je, da Henrietta dela v kavarni Costa Coffee v Aberdeenu.

Podrobnosti preiskave

Policija je sporočila, da območje Victoria Bridgea v četrti Torry, kjer so ju nazadnje videli, obsega številne komercialne in industrijske objekte, kjer se preiskave nadaljujejo. Po prehodu mostu sta sestri zavili desno na pot ob reki Dee in krenili proti Aberdeen Boat Clubu.

Iskanje je osredotočeno na reko Dee, kopenska območja okoli nje ter na preglede iz zraka. V iskalni akciji sodelujejo škotska policija, potapljači, helikopter in psi sledilci. Policija je pozvala poslovne subjekte na območju South Esplanadea in Menzies Roada, naj pregledajo posnetke nadzornih kamer iz zgodnjih torkovih ur.

Poudarjeno je bilo, da imajo podporo madžarskih oblasti, ki komunicirajo s širšo družino. Policija poziva vse, ki imajo kakršne koli informacije, naj se javijo.