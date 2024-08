Serijskemu morilcu, ki je umoril več kot 40 žensk, pomagali pobegniti policisti

Domnevnemu kenijskemu serijskemu morilcu, osumljenemu brutalnih umorov več kot 40 žensk, naj bi policisti pomagali pri torkovem pobegu iz pripora na policijski postaji. Pet osumljenih policistov so privedli pred sodišče, medtem ko domnevnega serijskega morilca še iščejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osumljenec je v torek skupaj z 12 zaporniki iz Eritreje, ki so bili priprti zaradi nezakonitega prebivanja v državi, pobegnil s policijske postaje v okrožju Gigiri v Nairobiju, kjer je med drugim regionalni sedež Združenih narodov in več veleposlaništev.

Pobeg so po navedbah policije izvedli tako, da so splezali nad odprti del policijske postaje, kjer se priporniki lahko naužijejo svežega zraka, in prerezali žičnato mrežo.

»Prve preiskave kažejo, da so pri pobegu pomagali uslužbenci policijske postaje,« je povedal vršilec dolžnosti vodje kenijske policije Gilbert Masengeli.

Na sodišču v kenijski prestolnici so se danes zglasili štirje policisti in ena policistka. Tožilstvo je zahtevalo, da jih pridržijo še za nadaljnjih 14 dni, o čemer bo sodišče odločilo danes, poroča AFP. Po pobegu so v torek sicer pridržali osem policistov.

Trupla odvrgel na smetišče

Domnevnega serijskega morilca je kenijska policija pridržala v sredini julija, potem ko so na smetišču v bližini Nairobija našli posmrtne ostanke več žrtev. Osumljenec naj bi po lastnih navedbah od leta 2022 umoril 42 žensk in njihova trupla odvrgel na smetišče v barakarskem naselju Mukuru na jugu kenijske prestolnice.

Po navedbah policije je zločine priznal, medtem ko je sam navedel, da so ga po prijetju mučili.

Navedbe o vpletenosti policije v brutalne zločine so se pojavile že po pridržanju osumljenca. Kenijska Organizacija za neodvisni nadzor policijskega dela (IPOA) je po pridržanju 33-letnika sporočila, da je začela preiskavo o morebitni policijski vpletenosti v zločine, saj naj bi bila policijska postaja – tako kot osumljenčevo bivališče – samo 100 metrov oddaljena od smetišča, kjer so našli posmrtne ostanke žrtev.