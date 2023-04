Še eno noro streljanje v ZDA

Potem ko je 84-letni Američan v Kansas Cityju prejšnji teden ustrelil temnopoltega najstnika in ga hudo ranil, ko je ta pomotoma pozvonil pri njegovih vratih, iščoč mlajša brata, a se je zmotil v naslovu, so znane podrobnosti streljanja v soboto zvečer na dovozu hiše.

Tokrat je bilo usodno za 20-letno Kaylin Gillis, ki je s fantom in dvema prijateljema v podeželskem mestecu Hebron v zvezni državi New York, kakih 80 kilometrov od Albanyja, iskala hišo, kjer je potekala zabava. Ker na tistem kraju ni bilo mobilnega signala, se je druščina izgubila in z avtom zapeljala na slabo osvetljen dovoz hiše 65-letnega Kevina Monahana. Ko so spoznali napako, so hoteli obrniti avto, a Monahan je začel streljati na vozilo. Kaylinin fant, 19-letni Blake Walsh, je hitro speljal, a medtem je Monahan že dvakrat ustrelil in ena od krogel je zadela Kaylin v vrat in jo ubila.

Prijatelji Kaylin Gillis so za njen pogreb odprli račun na portalu GoFundMe. FOTO: GoFundMe

Monahan je začel streljati, ko je vozilo že odhajalo z dovoza.

Ni imel slabega namena

Prijatelji so v paniki pobegnili in šele nekaj kilometrov proč naleteli na mobilni signal, da so lahko poklicali reševalce, a za Kaylin je bilo prepozno. Ko so policisti prišli do Monahana, se je čudil, zakaj so pri njem, saj ni vedel, da je nekoga ustrelil. Monahana so priprli brez možnosti izpustitve po plačilu varščine in ga obtožili umora druge stopnje.

Njegov odvetnik je izjavil, da gre za tragedijo, napake pa da so bile storjene na obeh straneh. »A dejstvo, da imamo žrtev tragedije, še ne pomeni, da imamo zločinca, saj bi to pomenilo, da je imel slabe namene. Moj klient ni imel nobenega slabega namena, in to bodo pokazali tudi dokazi,« je dejal.

Šerif okrožja Washington Jeffery Murphy pa meni drugače. Prepričan je, da skupina mladih ni predstavljala nikakršne grožnje. »Nobenega razloga ni bilo, da bi se g. Monahan počutil ogroženega, še posebno ob dejstvu, da je vozilo že odhajalo z dovoza,« je povedal in dodal, da Monahan ni pokazal nobenega obžalovanja.