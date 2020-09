Rasputinu cianid ni prišel do živega

Da z zastrupitvijo izločiš političnega nasprotnika iz igre, ni ruska izmišljotina, čeprav trenutno odmevajo sumi nemških zdravnikov, da so ruskega opozicijskega veljaka Alekseja Navalnega zastrupili po nalogu ruskega predsednika Vladimirja Putina. V zadnjih letih so kar več sumljivih smrti ruskih obveščevalcev in bogatašev, ki so bili preveč kritični, povezovali z vrhovnim ruskim oblastnikom.A uporaba strupa kot izjemno učinkovitega političnega orodja sega v začetke človeške civilizacije. Čeprav odmevnih zastrupitev antičnega časa ni mogoče z natančnostjo dokazati, kot to naredijo v laboratorijih danes, pa so se okrog ...