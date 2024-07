Primer umorjene Danke: Zakaj je bil do zdaj tiho? Znano, kdo bo pričal v petek in zakaj je ta priča ključna

Primer umora dvoletnice iz Srbije, ki je pretresel regijo, še kar ni dobil epiloga. Višje državno tožilstvo v Zaječarju je zdaj razpisalo zaslišanje novih prič v preiskavi umora dveletne Danke Ilić iz Bora, ki naj bi jo ubila delavca vodovoda, Dejan Dragijević (50) in Srđan Janković (50).

Zaslišanje ene od novih prič naj bi bilo zelo pomembno

Gre za dva soseda iz Banjskega Polja, od katerih ni pričakovati ničesar bistvenega. S pristojnimi pa je stopil v stik moški iz Bora, ki je tretja priča, in povedal, da je ravno v času, ko naj bi bila osumljenca na smetišču in tam odvrgla dekličino truplo, tekel. Kaj točno je videl in zakaj se do zdaj ni javil, bo znano v petek. Obstaja možnost, da bo njegovo pričanje dokazalo, da so umorjenega otroka res odvrgli na smetišče, ob tem ocenjuje Kurir.

Osumljeni Dejan Dragijević je na zaslišanju na tožilstvu po aretaciji kaznivo dejanje priznal in ga podrobno opisal, zahteval pa je ponovno zaslišanje, a je njegova odvetnica razkrila, da še ni dobila odgovora, ali bo tožilstvo sprejelo njegovo zahtevo.

V obrazložitvi, zakaj želi dodatno zaslišanje, je Dragijević dejal, da to želi zaradi razjasnitve okoliščin in predstavljenih dejstev, ki jih je v zapisnik vnesel na obravnavi 5. aprila.