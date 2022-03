Pri 83 letih tretjič morila, truplo razkosala, iščejo še nogo in roki

Velik del svojega življenja je preživela za zapahi, in kot kaže, bo tam tudi umrla. Harvey Marcelin, ki se je rodila kot moški, a se identificira kot ženska, je znova v primežu policije: pri 83 letih je spet morila.

Transspolna ženska iz Brooklyna je iz še neznanega razloga pokončala svojo partnerico, 68-letno Susan Layden, in jo nazadnje še razkosala. Žrtvin trup je našel zgroženi mimoidoči v vreči, stlačeni v nakupovalni voziček v neposredni bližini doma Marcelinove, v svojem domu pa je hranila glavo Laydnove, tam so policisti med preiskavo odkrili še električno žago s sledovi človeške krvi in tkiva.

Policija je v domu Marcelinove odkrila žrtvino glavo in električno žago. FOTO: Mattgush/Getty Images

V ulici nedaleč proč so našli nogo, medtem ko preostale tri ude še iščejo, je o grozljivem primeru poročala policija, ki jo je do Marcelinove vodil posnetek varnostne videokamere; ta je morilko ujela med potiskanjem vozička s posmrtnimi ostanki žrtve.

Edino osumljenko za umor so prijeli in zaprli brez možnosti plačila varščine, da na prostost ne bo več zakorakala, je jasno, zagotavlja tožilstvo, ki še razodeva, da je bila Marcelinova že dvakrat obsojena za umor. Prvič je morila leta 1963, takrat je v navalu ljubosumja pokončala partnerico Jacqueline Bonds v njunem stanovanju na Manhattnu; žrtev je trikrat ustrelila s svojo pištolo, ker naj bi jo hotela zapustiti. Obsodili so jo na dvajset let zapora, a so jo izpustili nekoliko prej.

Tokrat bo za zapahi do smrti.

Leta 1986 se je znova znašla na zatožni klopi, ko je pokončala še drugo partnerico: to je med prepirom usodno zabodla z nožem, njeno truplo pa potem stlačila v vrečo za smeti in ga odvrgla sredi znamenitega Central Parka. Sodišče ji je za zločin prisodilo dvanajst let zapora in nato še obvezno zdravljenje v psihiatrični kliniki, ki ga je končala 2019.

A vendarle je znova sklenila moriti in spet se je znesla nad svojo izbranko, ki so jo nazadnje videli živo konec februarja, poročajo ameriški mediji.