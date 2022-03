Prevrnil se je avtobus s približno 50 Ukrajinci: več jih je poškodovanih, eden umrl

Avtobus s približno 50 Ukrajinci je dobesedno zletel s ceste v Italiji, pri čemer je ena oseba umrla, več pa jih je bilo poškodovanih, so sporočili gasilci.

Kot navajajo tuji mediji, se je nesreča zgodila na avtocesti med Ceseno in Riminijem, na severovzhodni obali. Tudi fotografije, ki so jih gasilci objavili na twitterju, kažejo na to, da se je avtobus prevrnil. Vzroka nesreče ne navajajo.

Trenutno poteka reševalna akcija.