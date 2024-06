Katerim astrološkim znakom bo na ljubezenskem področju teden najbolj naklonjen?

Preberite, kaj lahko na ljubezenskem področju pričakujete v naslednjem tednu.

Oven

V prihajajočem obdobju bo prišlo do spremembe v vašem ljubezenskem življenju. Če ste v zvezi, se lahko razidete, če ste samski, pa se lahko spustite v razmerje, ki ne bo trajalo dolgo. Pred vami je razburljiv teden.

Bik

Vaše ljubezensko življenje bo bogato. Imeli boste priložnost komunicirati z osebo, ki vam je všeč. Če takšna oseba ne obstaja, jo boste naslednji teden zagotovo našli.

Dvojčka

V vaše življenje bo prišlo več ljudi, ki vas bodo zanimali. Vsaj eden izmed njih je povezan s tujino. Posebej privlačni vam bodo ljudje iz drugih kultur, premožni in visoko izobraženi ljudje.

Rak

Lahko bi spoznali nekoga, ki vas bo očaral, a se bo pozneje izkazal za razočaranje. V prihajajočem obdobju boste nagnjeni k idealiziranju ljudi, ampak poskušajte se omejiti in ostati čim bolj realni.

Lev

Pred vami je zelo ugoden teden in najverjetneje boste zaradi tega še posebej dobre volje. Najpomembnejša za vas bo ljubezen, sploh glede na to, da je možno, da imate na tem področju kar nekaj zelo dobrih priložnosti.

Devica

Če boste dobili priložnost na področju ljubezni, potem bo to z nekom iz vaše preteklosti ali z nekom, ki je veliko starejši od vas. Morda imate celo več priložnosti, vendar nobena ne bo zelo privlačna.

Tehtnica

Trpeli boste zaradi nestabilnosti, ki bo prevladovala v vašem ljubezenskem življenju. Zadnje čase ste imeli veliko priložnosti za romance in zato imate težave. Težko se boste dokončno odločili in vzpostavili stabilnost na tem področju.

Škorpijon

Taktnost vas bo izdala in v ljubezenskem življenju vam ne bo uspelo ohraniti harmonije. Čeprav ne boste posebej potrpežljivi, bo vaše ljubezensko življenje vseeno razburljivo in polno dogodkov. Priložnosti bodo za spogledovanje in romanco, če že ne za kaj resnejšega.

Strelec

Pred vami je zelo romantičen teden. Očitno je, da boste trdo delali na svojem ljubezenskem življenju. To bo dovolj, da ustvarite vsaj nekaj priložnosti za spogledovanje, če že ne za ljubezen. Vaša največja bolečina bo preveč dobrih priložnosti.

Kozorog

Mogoče se vam bo zdelo, da ne morete uresničiti ljubezni, ki si jo želite. Na tem področju boste imeli težave s konkretnim napredkom. Čeprav napredek zdaj ni mogoč, sta lahko vsaj na skrivaj zaljubljena.

Vodnar

Čeprav imate v ljubezni srečo, boste naslednji teden preveč muhasti, da bi v celoti izkoristili pozitivne vplive. Pričakujete lahko kratko afero ali spogledovanje, ne pa stabilnosti in resnosti; bodisi z vaše strani ali osebe, s katero ste.

Ribi

Tudi naslednje obdobje bo pri vas v znamenju ljubezni. Osredotočeni boste na ljubezen in imeli boste priložnosti, vendar je možno, da se bodo pojavile težave, ki vas bodo zamotile in vam onemogočale razmišljati ali se posvetiti lepšim vidikom življenja.