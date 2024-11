Pred smrtjo jo je rešil sir

V Srbiji je bila sobota razglašena za dan žalovanja v spomin na 14 smrtnih žrtev nesreče na železniški postaji v Novem Sadu, kjer se je v petek zrušil betonski nadstrešek. Reševalna akcija se je končala v petek pozno zvečer, ko so našli vse žrtve.

Poleg nepojmljivo žalostnih zgodb v medijih odmeva izpoved 45-letne domačinke, ki je ušla tragediji. »Sedela sem na železniški postaji in čakala na vlak. Razmišljala sem, ali sem vse nakupila, in se spomnila, da moram še na tržnico po sir. Odpravila sem se po sir, se vrnila na postajo in se znašla kot sredi prizora iz filma: stokanje ranjenih, sirene, kriki na pomoč, razdejanje. Rešil me je sam bog,« je povedala.

FOTO: Marko Djurica Reuters

FOTO: Nenad Mihajlovic Afp

Kdo je krivec?

V Novem Sadu, kjer uradno žalovanje traja tudi danes, ljudje na kraju tragedije prižigajo sveče in polagajo cvetje, mnogi v rokah držijo bele liste z imeni žrtev. Zahtevajo kaznovanje odgovornih za nesrečo. Kdo je krivec, še ni znano, zaslišanja pa so se že začela. Srbski notranji minister Ivica Dačić je dejal, da naj bi zaslišali 20 ljudi, vključno s pristojnimi na ministrstvu in v srbskih železnicah. Po navedbah tožilstva naj bi bila njimi tudi minister za promet in infrastrukturo Goran Vesić in direktorica podjetja Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je že v petek zahteval politično in kazensko odgovornost za tragedijo. K sprožitvi ustreznih postopkov je pozval višje tožilstvo v Novem Sadu in vlado.

Osrednjo železniško postajo v mestu so prenavljali tri leta in dela končali julija, srbske železnice pa vztrajajo, da zrušeni nadstrešek ni bil vključen v dela.