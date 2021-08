Potapljanje na Korčuli usodno za Francoza

Hrvaško obalo je na vrhuncu poletne sezone pretresla še ena tragedija: med potapljanjem v 30-metrsko brezno na otoku Korčula je umrl 46-letni Francoz. Ob njem je bil tudi sin, ki je očetu poskušal pomagati, a je še sam zabredel v težave in se zdaj zdravi v splitski bolnišnici.



Natančne okoliščine nesreče še niso znane, a po do zdaj znanih podatkih dubrovniška policija sporoča, da se je turist želel potopiti na dah v globoko votlino pri uvali Zaklopatica na otočku Trstenik južno od Korčule. Mladoletni sin, menda je star komaj štirinajst let, je čakal na gumenjaku na površju, in ker očeta dolgo ni bilo, je krenil za njim; našel ga je nezavestnega, a bi jo pri reševanju kmalu skupil še sam. Kdo je poklical na pomoč, ni znano, hrvaški mediji pa poročajo, da so par s plovilom pristaniške uprave prepeljali v Velo Luko, tam so jima dajali nujno medicinsko pomoč, a za starejšega turista ni bilo več pomoči, mlajšega pa so prepeljali v splitsko bolnišnico. Najstniški sin okreva v splitski bolnišnici O obsegu mladostnikovih poškodb ne poročajo, a kot kaže, ni v smrtni nevarnosti. Dalmacijo, ki te dni poka po šivih in dosega zavidljive turistične rezultate, zadnje dni sicer pretresajo tragedije, ki jih največkrat zakrivijo neodgovorni turisti. Kot smo že pisali, so na udaru predvsem neizkušeni vozniki vodnih skuterjev, trčenj, med njimi je bilo eno tudi usodno, je absolutno preveč, se za glavo držijo tamkajšnje oblasti.

