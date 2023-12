Posesali prstan, vreden tri četrt milijona

V hotelu Ritz Paris, enem najbolj znanih pariških pa tudi svetovnih hotelov, so imeli minuli konec tedna prav posebno iskalno akcijo. Dokopati so se hoteli do 750.000 evrov vrednega diamantnega prstana, ki je v petek izginil bogati podjetnici iz Malezije.

Gospa, ki je v francosko prestolnico kot turistka prispela dan prej, je bila prepričana, da ga je ukradel kateri od tamkajšnjih zaposlenih, zato je takoj odšla na policijo in podala prijavo. Policistom je razložila, da je v petek zgodaj zjutraj zapustila hotel, ko pa se je po nakupih, okoli 11.30, vrnila, je opazila, da prstana s 6.51 karatnim diamantom ni več na mizi v njeni sobi.

Princesa Diana in Dodi Al Fayed sta ga zapustila tik pred usodno nesrečo. FOTO: Reuters

Uprava hotela, ki je postal znan tudi po princesi Diani (spomnimo, tik pred usodnim trčenjem v pariškem predoru 31. avgusta 1997 ga je zapustila skupaj z Dodijem Al Fayedom), je zatrjevala, da prstana nihče od njihovih zaposlenih ni ukradel. In izkazalo se je, da so imeli prav. V intenzivni preiskavi so ga namreč čez dva dni našli v vakuumski vrečki za sesalnik.

Malezijska turistka, ki je sicer že v soboto zapustila hotel, saj je že prej za ta dan načrtovala odhod v London, je bila ob novici seveda navdušena. »Zahvaljujemo se policiji in ekipi hotela, ki so preiskavo opravili v rekordnem času,« sta po poročanju časnika Le Parisien dejala njena odvetnika Robin Binsard in Rebecca Childs.

Malezijka je po vrnitvi v znameniti pariški hotel ugotovila, da njenega diamantnega prstana ni več.

Tri četrt milijona evrov vreden prstan so po najdbi shranili na policijski postaji, osebno ga bo morala prevzeti njegova lastnica. Ritz Paris ji je zaradi nevšečnosti, ki jih je imela ob izgubi prstana, ponudil tridnevno brezplačno bivanje. V hotelu so sicer že imeli podoben primer, leta 2018 je neimenovana članica savdske kraljeve družine prijavila krajo nakita, vrednega okoli 800.000 evrov.