Poneveril naj bi dva milijona

Koprski kriminalisti so na podlagi prijave, ki jo je stečajni upravitelj gospodarske družbe z Obale podal na pristojno okrožno državno tožilstvo, opravili kriminalistično preiskavo suma storitve kaznivega dejanja, storjenega v škodo te družbe.

Ugotovili so, da je podan utemeljen sum, da je italijanski državljan kot odgovorna oseba družbe z Obale zagrešil kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja.

Med letoma 2014 in 2020 je zlorabljal družbo na način, da si je z večjim številom gotovinskih dvigov denarnih sredstev in denarnimi transakcijami na svoj osebni bančni račun, odprt v tujini, brez pravne podlage prilastil skupno nekaj več več kot 1,9 milijona evrov, čeprav tako prilaščanje denarja družbe ni imelo podlage v poslovanju družbe niti osumljeni ni imel namena vrniti denar. Zoper Italijana so podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kopru, so še sporočili s koprske policijske uprave.

Družbo je oškodoval z večjim številom gotovinskih dvigov in denarnimi transakcijami na svoj osebni bančni račun, odprt v tujini.

Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let.