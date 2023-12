Davidov morilski pohod: policisti objavili dramatične posnetke iz fakultete (VIDEO)

Češki policisti so objavili dramatične posnetke kamere, ki je bila nameščena na policistu, ki je na fakulteti skušal razorožiti 24-letnega Davida Kozaka. Na posnetku je videti, kako so policisti vstopili v zgradbo, iz katere so bežali študenti in profesorji Karlove fakultete.

Policisti so na današnji novinarski konferenci razkrili nekaj podrobnosti o četrtkovem napadu na oddelku za filozofijo, kjer je pred kratkim doštudiral 24-letni osumljenec. Povedali so, da so prejeli klic na pomoč, da je na fakulteti nekdo streljal oziroma da namerava streljati. Ob prihodu na prizorišče je bil napadalec v zgornjih etažah stavbe, kasneje pa se je povzpel proti strehi in balkonu.

Policisti so okoli stavbe postavili blokado. V nekem trenutku je napadalec streljal in ranil tri osebe pred stavbo, policisti so odgovorili s streli, ko so se mu začeli približevati, pa si je sodil sam, so pojasnili.

David Kozak FOTO: Češka Policija

Na kraju strašnega zločina so našli neverjetne količine streliva, s katerim je ubil najmanj 14 oseb in ranil več kot 30 ljudi.

Med ranjenimi so trije tujci, dva iz Savdske Arabije in državljan Nizozemske. Fakulteta je do zdaj potrdila, da je v streljanju umrla direktorica Inštituta za glasbene vede Lenka Hlavkova.

Gre najhujši primer množičnega poboja v češki zgodovini. Politični vrh je v soboto razglasil dan žalovanja.