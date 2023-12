Drama na filozofski fakulteti: v streljanju najmanj 10 mrtvih, strelca policija ubila, študenti so se skrivali na strehi (FOTO in VIDEO)

Na filozofski fakulteti Karlove univerze v središču češke prestolnice Praga je popoldne prišlo do streljanja, ki je po prvih podatkih policije zahtevalo smrtne žrtve in ranjene. Policija je sporočila, da so strelca »eliminirali« in da stavbo trenutno evakuirajo.

Policija je na omrežju X pred tem pozvala ljudi, naj se območju ne približujejo. Oblasti so sporočile, da so zaprle celoten trg Jana Palacha, kjer je fakulteta, in okoliško območje. Trg je v središču češke prestolnice in je od znamenitega Karlovega mostu oddaljen okoli 500 metrov.

Po podatkih reševalcev je na kraju streljanja umrlo 10 ljudi.

Policija je na omrežju X pred tem pozvala ljudi, naj se območju ne približujejo. FOTO: David W Cerny Reuters

Na fotografijah s prizorišča incidenta je bilo videti, kako študentje zapuščajo stavbo z dvignjenimi rokami, pred tem pa so se pred strelcem skrivali na strehi.

