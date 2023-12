Pred masakrom na fakulteti je David (24) napovedal, da bo ubijal

Češki policisti preiskujejo grozljivi napad 24-letnega Davida Kozaka na praški Filozofski fakulteti Karlova. Kozak je med svojim krvavim pohodom na fakulteti ubil najmanj 14 ljudi in jih poškodoval še 25. Pred masakrom na fakulteti je še ubil svojega očeta v mestu Hostoun, nato pa se odpravil na pot proti Pragi, kjer je z balkona fakultete streljal na ljudi. Po prvih informacijah naj bi Kozak po strašnem napadu naredil samomor, a policisti so zdaj potrdili, da je bil ustreljen in je nato padel z balkona na pločnik pred fakulteto.

V javnosti pa so se pojavile informacije, da je povsem možno, da je pred dnevi Kozak v gozdu Klanovicky v bližini Prage ubil mladega očeta in njegovo komaj dva meseca staro hčerko. Policisti so po grozljivem umoru sprožili preiskavo, a storilca še niso našli, zato zdaj preiskujejo možnost, ali je Kozak povezan tudi s tem grozljivim dejanjem.

Reševalci pred fakulteto FOTO: David W Cerny Reuters

Grozljivi zapisi

Četrtkov masaker je najhujše masovno streljanje v češki zgodovini. Češki mediji poročajo, da naj bi ga za napad inspirirala 14-letna Alina Afanaskina, ki je pred nedavnim v ruski šoli ubila dve osebi, pet pa jih je poškodovala. Po streljanju je najstnica naredila samomor.

Da je najstnica spodbudila Kozaka, kažejo njegove objave na omrežju Telegram. V objavah je zapisal, da mu je Afanaskina zelo pomagala in da ni ubila dovolj ljudi, kar bo on skušal popraviti. Zapisal naj bi, da si je od nekdaj želel nekoga ubiti, da vse sovraži in da vsi sovražijo njega. Zapisal naj bi še, da želi povzročiti kar največ bolečine, izvesti streljanje na šoli in na koncu samomor. Teden po njegovih objavah na Telegramu sta bila v gozdu ubita oče in hči.

Ubil je 14 ljudi, poškodoval pa 25 FOTO: David W Cerny Reuters

»Zelo intenzivno preiskujemo možnost, ali je napadalec s Filozofske fakultete odgovoren za smrt dveh oseb prejšnji teden v gozdu Klanovicky,« je dejal predstavnik policije Martin Vondrašek in dodal, da sicer ni nobene povezave med žrtvami in lokacijo.